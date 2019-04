Affairé avec un collègue à dégager la neige de la route menant au Göscheneralp (UR), un homme a été enseveli par une avalanche qui s'est soudain déclenchée mardi à la mi-journée. Il en a été sauvé une heure et demie plus tard.

C'est vraisemblablement grâce à une poche d'air que la victime est parvenue à rester en vie, a indiqué la police uranaise mardi dans un communiqué. Et c'est au flair d'un des trois chiens d'avalanches engagés qu'il a pu être localisé et extrait de la masse de neige mouillée. Il doit également la vie à son collègue, que l'avalanche a épargné, et qui a aussitôt l'alerte.

Une fois localisé, l'homme a été extrait par les secours en état d'hypothermie. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, avec un diagnostic de blessures de gravité moyenne, a précisé la police. (ats/nxp)