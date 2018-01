Un ancien commandant militaire libérien, arrêté en Suisse en novembre 2014 pour soupçons de crimes de guerre, restera en détention préventive jusqu'en mars. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté son recours.

Entre 1993 et 1995

La Cour des plaintes du TPF considère légale la prolongation de la détention provisoire. Il est reproché à cet ancien commandant d'avoir commis et ordonné des crimes de guerre durant la première guerre civile au Libéria, qui a duré de 1989 à 1996. Les faits se seraient déroulés entre 1993 et 1995, selon la décision du TPF rendue le 25 octobre dernier.

D'après l'organisation non gouvernementale Civitas maxima, dont le siège est à Genève, le militaire était dans les rangs du «United Liberation Movement of Liberia for Democracy» (ULIMO), qui combattait le «National Patriotic Front of Liberia» (NPFL) du seigneur de guerre et ancien président Charles Taylor.

Six témoins

Il ressort de la décision du TPF que les déclarations de six témoins chargent l'ancien commandant. Comme la procédure dépend pour l'essentiel de ces témoins, le tribunal n'exclut pas qu'ils puissent être influencés en cas de libération du détenu.

Comme la première instance, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, le TPF estime qu'il y a risque de fuite. L'accusé a vécu pendant des années en Suisse sans être inquiété et disposait d'un permis C, qui est arrivé à expiration en septembre 2014.

L'ancien militaire ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse lors de son arrestation.

Entre février 2013 et juillet 2014, il n'avait plus d'adresse et séjournait dans une chambre d'hôtel. (Décision BH.2017.8 du 25.10.2017) (ats/nxp)