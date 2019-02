Deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans un trafic de stupéfiants ont été interpellées le vendredi 8 février au matin et placées en détention. Les gendarmes du poste de Sainte-Croix sont intervenus dans un appartement de la localité, a précisé la police cantonale vaudoise.

Une des personnes interpelées est un Suisse de 41 ans qui logeait chez lui des personnes suspectées de s’adonner à un trafic de drogue ou se trouvant en infraction avec la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

La seconde est un ressortissant nigérian de 28 ans en infraction à la LEI et suspecté d’avoir revendu sur place plus de 200 boulettes de cocaïne pour un poids total de plus de 100 grammes.