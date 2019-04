Mardi vers 21h, deux trafiquants de marijuana et de haschich ont été arrêtés, communique la police cantonale fribourgeoise. Les deux hommes âgés de 19 et 20 ans, arrêtés à Sugiez, avaient sur eux 120 grammes de marijuana et quelques grammes de haschisch ont été découverts cachés sous terre.

Selon leurs premières investigations, le Ministère public a établi que ces deux hommes avaient trafiqué environ 2.5 kg de marijuana et kg de haschisch durant les trois dernières années. Les ventes de ce trafic ont été réalisées auprès de différents consommateurs de la région.

Placés en arrestation provisoire, les auteurs présumés de ce trafic ont été relaxés au terme des investigations. Ils seront dénoncés à l’autorité compétente. (nxp)