Une avalanche a emporté plusieurs randonneurs samedi en fin d'après-midi entre Fiesch (VS) et la station de ski de Fiescheralp. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a confirmé qu'ils étaient tous espagnols, sans être en mesure de donner des détails sur leur identité. «Nous sommes en contact avec les autorités suisses et avec les personnes affectées pour savoir ce qui a pu arriver», a déclaré un porte-parole du ministère espagnol.

16h45

L'identification des personnes mortes «est en cours», a déclaré la police valaisanne dans un communiqué. L'avalanche s'est déclenchée à 16h45. Le groupe avait quitté dans la matinée la «Konkordiahütte» au-dessus du glacier d'Aletsch pour se diriger vers Fiescheralp et ils ont été emportés lors de la montée vers «Obers Tälli», à 2450 mètres.

Un autre groupe se trouvant dans le secteur a constaté le déclenchement de la coulée et a pu informer la centrale de la police cantonale. Ces personnes entreprirent les premières recherches. Tous les membres du groupe portaient des appareils de détection pour victime d'avalanche.

Blessés héliportés

Les 2 membres blessés ont ainsi pu être extraits de la masse neigeuse et en début de soirée héliportés par un appareil d'Air Zermatt à l'hôpital de Viège.

Les 3 autres personnes ont également été découvertes, mais malheureusement sans vie. En raison des conditions météorologiques et de mauvaise visibilité, l'intervention de la colonne de secours de Conches et d'Air Zermatt a été extrêmement difficile et a dû être interrompue durant la nuit.

Dès que les conditions météorologiques le permettront, la récupération des victimes se poursuivra ce dimanche. Les 2 blessés pris en charge à l'hôpital de Viège sont également suivis psychologiquement.

(Communiqué/nxp)