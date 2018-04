Deux hommes et une femme ont dû être conduits à l'hôpital après avoir été trouvés en très mauvais état samedi vers 21 heures à la gare de Fribourg. Leur pronostic vital est engagé.

A l'arrivée des secours, la femme de 21 ans et un homme de 36 ans étaient inertes. L'autre homme, âgé de 23 ans, se trouvait, lui, dans un état semi-comateux, a confirmé dimanche Rolf Haldemann, porte-parole de la police cantonale fribourgeoise, revenant sur une information publiée sur le site de La Liberté. Et de préciser que la police a été appelée pour faciliter le travail des ambulanciers et l'évacuation des blessés. Plus d'une centaine de badauds étaient attroupés autour d'eux.

Thèse de l'overdose

Le porte-parole a indiqué samedi soir que le pronostic vital des trois personnes, domiciliées dans le canton, était engagé, mais c'est la jeune femme qui se trouvait dans l'état le plus critique. Il n'avait dimanche pas plus d'informations sur leur état. La police privilégie la thèse de l'overdose. Etant donné que personne d'autre n'a été touché, la piste d'un mauvais produit est pour l'instant écartée, explique Rolf Haldemann.

«Rien ne semble indiquer qu'une bagarre ait opposé les protagonistes de cette affaire, qui ne sont pas inconnus dans le secteur de la gare», indique La Liberté. Un sachet avec de la poudre blanche ainsi que d'autres produits ont été découverts sur place, a précisé le porte-parole. Des analyses doivent encore être faites. Le Ministère public a été informé et une enquête est en cours. (ats/nxp)