L'incendie d'un abri de véhicules a ravagé deux voitures, une camionnette et une moto mardi soir à Schongau (LU). Le sinistre n'a pas fait de blessé. On en ignore les causes pour l'instant. Une enquête devra les déterminer.

La police lucernoise a été mise en alerte vers 18h30, indique-t-elle mercredi. Lors de l'arrivée des pompiers, l'abri était entièrement en feu. Les quatre véhicules qu'il abritait ont été détruits. Les hommes du feu ont pu empêcher que les flammes ne se propagent à la maison attenante. (ats/nxp)