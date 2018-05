Alors que de nombreux supporters assistaient au match ce dimanche 13 mai, qui opposait le Lausanne Sport au FC Thoune au stade de la Pontaise, des «ultras» violents ont semé la pagaille avant et après le match. Le club vaudois va logiquement au-devant de sanctions. «L'affaire est chez nous, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment», commente Daniele Moro, le président de la commission de discipline de la SFL.

Le catalogue des sanctions, qui constitue le corps de l'article 23 du règlement disciplinaire de l'Association suisse de football (ASF), évoque comme possibles punitions le simple blâme mais aussi le prononcé d'un ou plusieurs matches à huis clos, ainsi que le retrait de points. Des sanctions qui pourraient porter sur la saison prochaine en Challenge League.

«La commission de discipline a reçu les rapports dont elle avait besoin, notamment celui de l'arbitre (NDLR: qui a arrêté la partie à la 70e minute alors que Thoune menait 2-0). Les deux clubs vont pouvoir nous envoyer leur prise de position et une décision sera rendue par la suite», explique Philipp Guggisberg, le porte-parole de la SFL.

La Ligue espère un verdict rapide, sachant que le résultat de cette rencontre peut encore théoriquement avoir une incidence sur le classement final de la saison. Si Thoune est donné vainqueur, il se retrouverait en course pour la cinquième place qui donnera accès aux tours qualificatifs de l'Europa League cet été.

Initinéraire modifié

A leur arrivée en gare de Lausanne, des supporters du FC Thoune ont lancé des engins détonants, blessant légèrement un agent des CFF. L’auteur du jet ayant blessé cet agent a pu être par la suite identifié.

Avant le match, les spécialistes de la cellule de lutte contre le hooliganisme de la Police cantonale vaudoise ont constaté qu'une vingtaine de supporters «ultras» du FC Lausanne Sport se regroupait à proximité du parcours qu’allaient emprunter les supporters du FC Thoune. Afin d’éviter une confrontation entre ces antagonistes, des mesures ont rapidement été prises, permettant aux supporters visiteurs de gagner le stade par un itinéraire modifié.

Avant et pendant la rencontre sportive, les «ultras» du LS, dont plusieurs avaient le visage masqué, se sont montrés particulièrement virulents, prononçant des menaces et des injures à l'endroit des policiers, pourchassant les informateurs de la police et cherchant la confrontation physique. Avant le terme de la rencontre, ils sont parvenus à contourner le dispositif de sécurité du stade pour s’en prendre physiquement aux supporters du FC Thoune. Le match a dû être interrompu et n’a pas pu se terminer.

A la fin du match, une douzaine de supporters lausannois, âgés de 20 à 42 ans, tous domiciliés dans le canton de Vaud ont été contrôlés pour une identification. Par la suite, ces individus se sont rendus en ville de Lausanne où ils ont également perturbé l'ordre public.

En gare de Lausanne, un supporter thounois a projeté un engin détonant qui a légèrement blessé un observateur de la police bernoise se trouvant à proximité. Des dommages à la propriété ont été relevés dans et aux abords du stade. Le bilan exact des déprédations est en cours d’établissement.

(comm/ats/nxp)