Un accident pour le moins spectaculaire s'est produit mardi matin sur l'autoroute A8 entre Spiez (BE) et Interlaken-Ouest (BE). Un camion a perdu un conteneur rempli de cartons usagés qui a atterri sur la voie ferrée au moment où arrivait un train. Le conteneur a été propulsé sur la chaussée où il a endommagé une voiture.

Verrückter Unfall zwischen Spiez und Interlaken: Container kracht auf Gleis und wird von Zug gerammt https://t.co/uBN9XmX8oA pic.twitter.com/wnJojukV94 — Blick (@Blickch) February 6, 2018

Cet accident s'est produit peu avant 09h00, a annoncé le service d'informations routières Viasuisse. L'autoroute A8 entre Spiez (BE) et Leissigen-Ouest (BE) a dû être fermée provisoirement dans les deux sens. Le trafic ferroviaire a également été légèrement perturbé.

(ats/nxp)