Un jeune cycliste de 16 ans a été grièvement blessé vendredi soir lors d'une course dans la vieille ville de Soleure. Un piéton a pénétré dans la zone de la course et est entré en collision avec le jeune.

Le piéton de 58 ans voulait traverser une ruelle, indique samedi la police cantonale. Au même moment, deux cyclistes ont débouché avec leurs vélos de course. L'un d'eux est entré dans le piéton qui a été légèrement blessé. Le jeune de 16 ans a été transporté à l'hôpital par une ambulance. (ats/nxp)