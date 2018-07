Un contrôle de billets dans un bus a tourné au pugilat dimanche à Zurich. Six personnes ont été légèrement blessées. Un passager et un contrôleur des transports publics zurichois VBZ ont été arrêtés.

Les VBZ ont demandé l'intervention de la police municipale zurichoise dimanche vers 13heures près de la gare de Zurich-Wipkingen en raison d'une agression contre un contrôleur. Arrivés sur place, les policiers ont trouvé plusieurs blessés légers, a indiqué lundi la police municipale.

Deux arrestations

Selon les premiers éléments de l'enquête, des employés des VBZ ont procédé à un contrôle de billets dans un bus de la ligne 46. Un passager âgé de 20 ans n'avait pas de titre de transport valable. Les contrôleurs sont descendus du bus avec le passager à un arrêt à la gare de Zurich-Wipkingen. C'est là qu'une bagarre a éclaté entre les cinq contrôleurs, le passager et un passant âgé de 50 ans.

Six des sept protagonistes ont été légèrement blessés et ont dû recevoir des soins. Le passager sans billet et un contrôleur, âgé de 45 ans, ont été arrêtés. Les circonstances exactes de la bagarre ne sont pas claires. (ats/nxp)