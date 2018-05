Un cycliste a été gravement blessé samedi après un accident dans la région de Rüttenen (SO). Immédiatement pris en charge par les secours, il a dû être héliporté dans un hôpital où il a succombé à ses blessures dimanche matin.

Le cycliste de 38 ans a chuté samedi vers 11h30 sur un chemin forestier entre Rüttenen et Feldbrunnen-St. Niklaus (SO), indique dimanche la police cantonale de Soleure. Le Romand participait à une course avec son vélo tout-terrain. (ats/nxp)