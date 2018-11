Une femme a été grièvement blessée lundi lors d'un drame relationnel à Sent (GR). Son mari, un ancien policier cantonal grison de 60 ans, lui a asséné des coups de couteau. La vie de la victime, âgée de 45 ans, est en danger.

Peu après, il a bouté le feu à la maison où s'est produit le drame, a annoncé la police grisonne. La femme a pu fuir dans la rue, où un passant lui a porté secours et alerter les secours.

En raison du début d'incendie et de la présence d'armes à feu dans l'habitation, les forces de l'ordre n'ont pas pu y pénétrer. Des explosions ont même été entendues dans l'habitation, empêchant également les pompiers de combattre le feu.

Une heure plus tard, vers 14h, l'homme est sorti et a pu être arrêté. Les flammes ont pu être éteintes dans l'après-midi, mais la maison n'est plus habitable. (ats/nxp)