Un bûcheron âgé de 26 ans a été victime d'un accident mortel mercredi après-midi à Zillis (GR). Blessé à la tête, il n'a pas pu être réanimé. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Le bûcheron était occupé à du débardage par câble avec deux autres collègues avec qui il communiquait par radio. Vers 14h30, il n'a plus répondu aux appels. Les deux autres se sont rendus sur place et ont trouvé le jeune homme inconscient et blessé à la tête, a indiqué jeudi la police cantonale des Grisons.

Les tentatives de réanimation sont restées vaines et le médecin de la Rega n'a pu que constater le décès du bûcheron. (ats/nxp)