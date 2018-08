Début août, les collaborateurs de l'Administration fédérale des douanes (AFD) ont contrôlé la cargaison d'un avion de passagers en provenance de Grèce, indique mardi l'AFD dans un communiqué. C'est un chien renifleur de drogue qui a détecté les stupéfiants. La prise a été remise à la police cantonale zurichoise.

Les objets du quotidien servent régulièrement de cachettes aux drogues, relève l'AFD. Fin juillet, les douaniers avaient déjà découverts trois kilos de haschisch dans une valise à double fond. En avril, ils ont trouvé 400 grammes d'héroïne camouflés dans un livre.

Au total, au cours du seul deuxième trimestre 2018, les douaniers et la police cantonale zurichoise ont saisi à l'aéroport de Zurich 15,3 kg de cocaïne, 1,7 kg d'héroïne, 1,5 kg de haschisch ou marihuana, rappelle l'AFD. A cela s'ajoutent plus de 13 kg de drogues de synthèse et 825 kg de khat. (ats/nxp)