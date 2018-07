Un accident mortel de la circulation s'est produit mardi vers 22h35, à la hauteur de La Main de La Sagne, sur la route de la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel. Un motard de 27 ans n'a pas survécu à ses blessures.

A la hauteur de La Main de La Sagne, pour une raison que l'enquête devra déterminer, une collision s'est produite entre le motocycle et une voiture, conduite par une habitante de Neuchâtel, âgée de 26 ans, qui le précédait. Malgré l'intervention rapide des secours, le motard, domicilié à La Neuveville (BE), est décédé sur place, indiquent mercredi la police neuchâteloise et le Ministère public.

Une instruction a été ouverte par la procureure de permanence afin de déterminer les causes et circonstances de cet accident de la circulation. Un constat technique a d?ores et déjà été effectué par le groupe technique et accident de la police neuchâteloise.

La route a été fermée à la circulation durant plus de sept heures pour les besoins du constat. Une déviation a été mise en place. L'Unité neuchâteloise d'intervention psychosociale a également été engagée pour prêter assistance aux personnes directement concernées par l'accident. La police neuchâteloise lance un appel à témoins. (ats/nxp)