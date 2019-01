Vers 16h40, un homme de 26 ans circulait sur la route cantonale avec un tracteur muni d'une pince à balles rondes, abaissée sur l'avant. En obliquant à gauche, il n'a pas remarqué une voiture, conduite par un homme de 38 ans, qui circulait normalement.

Toit découpé

Un choc s'est produit entre la pince à balles rondes et le côté gauche de la voiture. La pince a découpé le toit du véhicule et ses occupants ont été blessés. Le conducteur était accompagné de son épouse et de ses deux enfants, âgés de 14 et 6 ans.

La Rega et les pompiers ont été dépêchés sur place. Après la désincarcération, l'automobiliste a été héliporté au CHUV à Lausanne. Son pronostic vital est engagé. Quant aux autres occupants blessés, ils ont été transférés en ambulance dans un hôpital. Le conducteur du tracteur n'a pas été blessé.

La route de la Glâne a été fermée à la circulation pendant deux heures et demie. Une déviation a été mise en place. (ats/nxp)