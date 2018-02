La police a démantelé, dans le canton de St-Gall, un important trafic d'héroïne touchant l'ensemble de la Suisse. Environ 15 kg de drogue d'une valeur marchande de plus d'un million de francs ont été saisis. Deux Serbes et quatre Albanais ont été arrêtés.

Drogues et argent liquide

Longue et fastidieuse, l'enquête a d'abord abouti , à la mi-février, à l'arrestation d'un Serbe de 43 ans et de son frère âgé de 35 ans, indique mardi la police cantonale st-galloise. Lors des perquisitions de domicile qui ont suivi dans les cantons de St-Gall, Zurich et Schwyz, 13 kg d'héroïne et plusieurs milliers de francs en argent liquide ont été saisis.

Importée d'Albanie

La drogue était importée d'Albanie dans la vallée de la Linth, située entre le lac de Zurich et le Walensee (SG/GL). De là, l'héroïne était livrée à plusieurs grossistes dans le reste du pays. C'est lors de l'une de ces livraisons que l'aîné des deux frères serbes a été arrêté à Genève, de même que deux clients albanais.

Le frère cadet livrait la région proche de la vallée de la Linth. La semaine dernière, la police a pu l'arrêter, également lors d'une livraison, en compagnie de deux Albanais. Les enquêteurs ont en outre saisi environ 2 kg d'héroïne supplémentaires et de l'argent liquide. (ats/nxp)