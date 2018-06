Lundi soir, une adolescente a été agressée par un inconnu à Saint-Imier. L'auteur a pris la fuite à pied sans butin. La victime a été légèrement blessée, selon la police cantonale bernoise.

Vers 19h, un homme a tenté d'arracher le téléphone portable de la victime. Par chance, un passant s'est approché de la scène et l'agresseur a pris la fuite. Il correspond au signalement suivant: il est âgé entre 30 et 40 ans, mesure entre 175 et 185 centimètres et est de corpulence normale. Il a la peau noire et des cheveux courts. Au moment des faits, il portait une veste à capuche de couleur kaki avec des ficelles blanches, un training noir et des chaussures avec des semelles blanches.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche d'éventuels témoins de la scène. Ces derniers sont priés de s'annoncer au +41 32 344 51 11.