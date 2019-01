Un homme de 27 ans a perdu la vie suite à une bagarre au couteau dans un immeuble à Clarens (VD). La police a interpellé trois personnes.

Mercredi dernier, vers 23h40, un témoin a appelé le 117 pour signaler une bagarre dans un immeuble. A leur arrivée, les policiers ont trouvé un Nigérian de 27 ans grièvement blessé sur le palier de son domicile, annonce lundi la police cantonale vaudoise.

La victime a été emmenée au CHUV où elle est décédée peu après. Elle a succombé à des blessures causées notamment par un couteau. On ignore les raisons et les circonstances de la bagarre. «On est encore dans le flou concernant le motif et le déroulement exact des événements. L'enquête en cours devra le déterminer», a expliqué à Keystone-ATS Alexandre Bisenz, porte-parole de la police.

Trois personnes ont été interpellées sur les lieux du drame ou à proximité. «Quand les patrouilles sont arrivées, elles ont contrôlé deux personnes à l'entrée de l'immeuble. La troisième se trouvait sur place», a ajouté le porte-parole.

Le trio - un Belge de 25 ans, un Suisse de 24 ans et un Nigérian de 20 ans - a été conduit dans les locaux de police pour être entendus. Les trois hommes ont ensuite été placés en détention provisoire. (nxp)