Condamnée en première instance à deux ans de prison avec sursis pour infanticide, une femme comparaît jeudi devant le tribunal cantonal valaisan. Le ministère public avait requis dix ans de prison pour assassinat et a fait appel.

Les faits, admis et racontés par l'accusée, se sont déroulés en décembre 2015 dans une station du Valais central. La jeune femme, alors âgée de 33 ans, étouffe son quatrième enfant quelques heures après l'avoir mis au monde seule chez elle, puis le place dans un sac-poubelle avant de le jeter dans un molok.

Le tribunal de district de Sierre a retenu l'infanticide et condamné la prévenue en septembre 2017 à deux ans de prison avec sursis complet. Il a considéré que la mère se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral, période après l'accouchement qui peut induire une espèce d'état second avec un désordre physique et psychique.

Le ministère public avait requis dix ans de prison ferme pour assassinat, soit la peine minimale pour cette infraction. Se basant sur l'expertise psychiatrique, il a écarté l'influence de l'état puerpéral et considéré que la femme avait agi «avec conscience et volonté». (ats/nxp)