Une automobiliste distraite a provoqué un accident insolite samedi peu avant minuit à Döttingen (AG). Alors qu'elle était en route, elle a réalisé qu'elle avait oublié un paquet de pain d'épice sur le toit de son véhicule. Elle s'est alors arrêtée dans une montée et a ouvert la porte pour récupérer ses friandises.

C'est alors que la voiture a commencé à reculer, a indiqué dimanche la police cantonale argovienne. L'automobiliste a tenté d'arrêter la voiture, mais elle a été percutée par la porte et est tombée au sol, se blessant légèrement. La voiture folle a alors poursuivi sa course et a percuté trois autos parquées. Le montant des dégâts atteint 50'000 francs. (ats/nxp)