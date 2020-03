Lavage de cerveau

Auteur de «Peter K.: seul contre l’Etat», un film en phase de montage, le cinéaste biennois Laurent Wyss a donné avis le mois dernier sur «lematin.ch» :«Peter K. est persuadé que la thérapie n'est qu'un lavage de cerveau ordonné par l'Etat. Il me l'a écrit noir sur blanc: la médication pourrit son cerveau. Le forcené Peter K. s'est enfermé dans son monde: il ne se soumettrait jamais aux conditions posées (à une libération). Aucun changement significatif n'interviendra dans sa détention, au fil des réévaluations. Pour moi, c'est clair et net: Peter K. restera réfractaire et combatif».