Une fanfare qui interprète une marche alors que ses musiciens sont confinés chacun chez soi? Cette prouesse réalisée à Coeuve (JU) débouche sur une vidéo de quatre minutes qui cartonne depuis cinq jours. Un succès qui doit beaucoup à l'état d'esprit affiché: les percussionnistes de l'Ensemble de Cuivres la Covatte font de la rythmique en débouchant une bouteille ou en décapsulant une bière! Il y en a même un qui est resté couché...

L'Orchestre de la Suisse romande a réalisé une vidéo symphonique avec le Boléro de Ravel, relayé lundi soir par l'émission AntiVirus de la RTS. Mais en interprétant «Salut à l'Ajoie!» composé en 1939 par le musicien Paul Montavon (1904-1975), frère de la petite Gilberte de Courgenay, la Covatte n'a pas seulement rendu hommage à ceux qui sont au front du coronavirus, en incorporant le hashtag «#restonscheznous»: «Nous voulons mettre de la gaieté dans les cœurs», glisse le percussionniste Martin Trouillat (25 ans), chef du matériel.

À deux reprises, les 25 et 26 mars, une version de «Salut à l'Ajoie» a été diffusée dans l'oreillette des musiciens confinés, pour assurer le tempo. «Chacun s'est filmé et s'est enregistré avec son smartphone en mode «portrait» et en suivant les consignes», précise Martin Touillat. Pas de playback? «Pas de triche, non! Ça s'entend avec les couvercles de casseroles qui servent de cymbales», sourit le chef du matériel.

Il y a 18 cases à l'image, pour une formation d'une trentaine de musiciens. Tous n'ont pas répondu à l'appel lancé sur WhatsApp, mais dans ce village de 732 habitants, certains se sont dédoublés. Ainsi, le chef d'orchestre Boris Oppliger apparaît à la baguette et à la trompette.

Pour synchroniser les enregistrements, Martin Trouillat s'est mué en chef d'orchestre, pendant les douze heures qu'a duré le montage: «Pour le coup, au moment de superposer les voix, j'avais le pouvoir d'intégrer une voix ou non...», rigole ce spécialiste en nouvelles technologies, qui fonde à Porrentruy sa propre boîte de production audio-visuelle.

Bière Corona

Tout en interprétant l'hymne ajoulot, Martin Trouillat décapsule une bière Corona, tandis que son père se réconforte avec une bouteille de damassine distillée par ses soins. «La fanfare, c'est une histoire de famille, avec des enfants qui suivent la trace des parents», commente le percussionniste qui évolue au sein d'un ensemble regroupant trois générations.

La vidéo «Salut (à) l'Ajoie!» a fait un tabac en cinq jours: 18 000 vues sur le profil Facebook de la Covatte et... 22 000 sur celui du présentateur Darius Rochebin, qui l'a relayée. Un succès mérité: «Nous sommes le seul brass band jurassien de première catégorie», indique Martin Touillat. La formation ajoulote s'est produite l'automne dernier à l'Auditorium Stravinski de Montreux, à l'occasion du championnat suisse.

Laura Juliano et Vincent Donzé