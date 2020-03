Dimanche dernier, la météo était parfaite dans les Alpes valaisannes, les conditions d'enneigement aussi. Les prémices du printemps ont engagé passablement de touristes et de propriétaires de résidences secondaires à rejoindre leur lieu de villégiature pour profiter des hauteurs. Mais sur les réseaux sociaux, certains autochtones ont affiché une réticence envers cette clientèle, qui représente soudain la menace du coronavirus dans leur espace préservé.

«Pas le bon moment pour le tourisme»

Le directeur de Valais-Wallis Promotion, Damian Constantin, n'a pas eu d'écho de cette hostilité vis-à-vis de la clientèle: «Mais la situation évolue très vite, reconnaît-il. Dorénavant, avec les mesures annoncées par le Conseil fédéral, c'est n'est pas le bon moment pour faire du tourisme, il faut rester chez soi. Il y a des touristes qui rentrent et d'autres qui ont annulé.»

Que tout le monde joue le jeu

Pourtant, les conditions sont excellentes, tout invite finalement les gens à venir se réfugier en montagne pour se balader ou se ressourcer: «Beaucoup de gens ont le sentiment que l'on peut continuer, constate-t-il, que la situation est bonne, mais il faut que tout le monde joue le jeu et soit responsable vis-à-vis des personnes à risque ou des infrastructures hospitalières.»

«Ne pas se créer des histoires»

Les touristes ou les propriétaires de résidences secondaires doivent-ils craindre une forme de rejet s'ils viennent comme ils en ont l'habitude? «Dans cette situation de crise, il ne faut pas aller dans l'émotionnel et se créer des histoires. Il faut se montrer solidaire. Durant cinq semaines, tout le monde vit dans une parenthèse, chacun doit revoir son fonctionnement quotidien. Au début de cette épidémie, c'est le tourisme qui a été le premier touché, maintenant tout le monde est concerné.»

«Plus on est discipliné...»

Quel est le message à faire passer à ceux qui voudraient venir en Valais en fin de semaine, comme il y en a des milliers tous les week-ends depuis Vaud, Genève ou ailleurs? «Que malheureusement, ce que le Valais peut offrir aujourd'hui en termes de loisirs n'est pas la priorité. Il faut se tenir aux règles fixées par le Conseil fédéral de ne pas se déplacer et de rester à la maison. Plus on est discipliné, moins longtemps on subira cette crise, c'est dans l'intérêt de tous. Nous aurons d'autres hivers et d'autres printemps où ils pourront profiter du Valais. Le message est qu'il faut mettre en arrière-plan les besoins personnels pour le bien de tous.»

Eric Felley