Depuis les mesures urgentes prises en fin de semaine dernière pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les médias dont Lematin.ch reçoivent quotidiennement des appels à l'aide de personnes qui doivent continuer à travailler hors de chez elle. Parce que leur employeur ne respecte pas les consignes sanitaires de l'Office fédéral de la santé publique (manque de gel hydroalcoolique, distances de sécurité entre personnes pas respectées), parce qu'il leur interdit le télétravail alors qu'il serait possible. Ou, carrément, parce qu'il menace tout employé qui refuserait de travailler dans des conditions non conformes de licenciement.

Que ce soit la caissière de supermarché qui se sent mal protégée, le cuistot de fast-food qui prépare ses sandwiches sans gant ou le pilote d'avion à qui l'on impose un appareil trop plein pour que chaque passager soit à distance de sécurité d'un autre, les plaintes sont multiples. Comment, en ces jours où empêcher la propagation du virus est un impératif, vérifier que ceux qui continuent à travailler le font dans des conditions sûres?

Les syndicats viennent vérifier

Cela s'est plutôt avéré difficile jusqu'ici. Le syndicat Unia, qui a encore lancé deux appels aujourd'hui afin de mieux protéger les travailleurs, nous dit qu'il reçoit de très nombreuses plaintes. Pour chacune, il commence par questionner l'employé pour connaître au mieux la nature du problème, pour savoir si c'en est vraiment un (ne pas être fourni en masque n'est pas forcément un critère suffisant par exemple) et sa gravité. Si le cas est jugé pertinent, des représentants des syndicats se rendent sur place pour constater les faits, recueillir des preuves, demander à l'employeur de corriger les erreurs ou alors alerter l'inspection du travail. Mais, face à l'afflux de demande, Unia n'a pu se rendre que dans un dixième des entreprises d'où émanaient des appels.

Si, selon le syndicat, les autorités cantonales semblaient totalement débordées face au problème, incapables d'effectuer les contrôles nécessaires, les pouvoirs publics ont sérieusement commencé à réagir ce mercredi. Genève, par exemple, a décidé de fermer les chantiers qui, à l'étonnement de beaucoup, étaient toujours en fonction. Vaud le fait aussi, pour les chantiers et pour toute autre entreprise qui est incapable de garantir les normes d'hygiène et de distance sociale. Des contrôles seront effectués, disent les autorités et les contrevenant punis. Comme on l'a vu pour les précédentes mesures liées au coronavirus, les autres cantons, voire le pays tout entier suivra certainement.

Garanties financières en cas de fermeture

Respecter les normes ou fermer, c'est ce que demandaient les syndicats. L'une des raisons principales qui poussait certaines entreprises à continuer à travailler était la crainte de tout perdre si elles fermaient. Là aussi, de plus en plus de mesures sont prises, comme la suspension des poursuites et, pour le canton de Vaud, la baisse des acomptes fiscaux ou l'octroi de prêts bancaires garantis par l'État.

Dénoncer les manquements

De nombreux employeurs, comme ceux de la grande distribution par exemple, disent apporter chaque jour de nouvelles mesures pour mieux protéger leurs employés. Reste que tout n'est sans doute pas encore parfait. Tout employé qui estime que ses conditions de travail ne sont pas conformes aux normes de sécurité publique et qu'il met sa santé en danger doit le faire savoir (après avoir évidemment vérifié que ses revendications sont légitimes et raisonnables). Il doit s'adresser d'abord à son employeur et, si c'est sans effet, au syndicat de sa branche. Celui-ci se chargera ensuite après constatation des faits d'alerter l'inspection du travail s'il y a lieu.

Michel Pralong