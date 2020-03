Dès que les femmes entrent sur le marché du travail, elles commencent à déchanter sur l'égalité. A l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars, Plan International Suisse a publié mercredi un rapport sur l'égalité des hommes et des femmes en Suisse.

Indépendamment de leur âge et de leur sexe, trois quarts des participants et participantes au sondage sont pleins d'espoir ou plutôt pleins d'espoir quant aux progrès de l'égalité en Suisse, écrit Plan International Suisse, une organisation qui défend la cause des filles.

En revanche, la majorité des filles et des femmes ont subi des discriminations à caractère sexiste, le plus souvent dans le monde professionnel: 60% des filles et femmes entre 14 et 24 ans déclarent avoir subi une discrimination fondée sur le genre quelque part à un moment donné dans leur vie. Parmi les femmes entre 24 et 40 ans, la proportion est de 70%.

Au travail, 42% des femmes de 24 à 40 ans se sentent discriminées. Plus elles gagnent en expérience professionnelle, plus leur pessimisme grandit à propos de l'égalité des genres.

Postes de cadre

Bien que la proportion de femmes en début de carrière soit équivalente à celle des hommes, leur nombre se réduit dès qu'il est question d'intégrer des postes de cadre. Non pas en raison d'un manque de confiance en soi pour maîtriser des postes de conduite: 70% des filles et femmes affirment être certaines de disposer des qualités nécessaires pour assumer une direction.

Le problème ne semble pas non plus relever d'un refus masculin d'assumer des responsabilités à la maison. Près de six jeunes hommes sur dix manifestent de l'intérêt pour assumer des tâches ménagères et s'occuper des enfants si leur partenaire disposait d'un meilleur emploi qu'eux.

Pour son enquête, Plan International Suisse a interrogé 1002 jeunes femmes et 1242 hommes entre 14 et 24 ans, ainsi que 714 femmes entre 24 et 40 ans. (ats/nxp)