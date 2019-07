La première du spectacle ce soir à 19h accueillera une cérémonie unique, celle du couronnement des meilleurs vignerons-tâcherons.

Pour marquer le coup d'envoi de la Fête, les communes de l'aire de la Confrérie des Vignerons de Vevey, organisatrice de la manifestation, feront sonner les cloches de leurs églises entre 13h30 et 14h00, de Lausanne à Lavey (VD) en passant par Châtel Saint-Denis (FR). Un grand défilé suivra sur les quais de Vevey.

L'arène de 20'000 places accueillera la première des 20 représentations prévues jusqu'au 11 août. Au coeur du spectacle figurera une cérémonie qui n'a lieu qu'une seule fois pendant la Fête: le couronnement des vignerons-tâcherons. Les meilleurs d'entre eux seront couronnés, après avoir été expertisés par la Confrérie.

Une vingtaine de tableaux

Le spectacle d'une durée de 2h45 a été élaboré par le metteur en scène tessinois Daniele Finzi Pasca, entouré d'une équipe de créateurs. Il raconte une année dans la vie de la vigne à travers une vingtaine de tableaux ouvrant et se terminant par les vendanges.

Un grand-père et sa petite fille y racontent l'histoire de la vigne, accompagnés par quelque 5500 figurants. Parmi eux, plus de 900 choristes et 240 instrumentistes.

Cette année, le ranz des vaches, chant emblématique de la manifestation, sera interprété par un groupe de onze solistes ténors. La technique sera au service de la volonté artistique, avec notamment le plus grand plancher LED jamais monté en open air.

Mille animations

Le budget de la manifestation tourne autour de 100 millions de francs. A ce jour, 80% des billets en vente ont été écoulés.

Des journées mettront les cantons suisses à l'honneur. Genève ouvre la marche vendredi tandis que Vaud bouclera la ronde le 11 août.

A côté du spectacle proprement dit, la Ville de Vevey se transforme en scène musicale et théâtrale gratuite à ciel ouvert. Une dizaine de scènes accueilleront concerts, performances diverses et animations. Entre le spectacle et les festivités en ville, entre 800'000 et un million de visiteurs sont attendus à Vevey jusqu'au 11 août.

Organisée par la Confrérie des vignerons, cette fête traditionnelle est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La première édition a eu lieu en 1797.

Depuis, elle se déroule une fois par génération, la dernière ayant été célébrée en 1999. (ats/nxp)