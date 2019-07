Le feu bactérien sévit dans des cultures de pommiers et de poiriers dans la plaine de Bramois (VS). Cette maladie attaquant les arbres fruitiers était déjà apparue en 2012 dans la région de Sion et en 2013 près de Sierre.

Dans un communiqué diffusé mercredi, l'Office cantonal valaisan de l'arboriculture recommande aux exploitants de la région concernée de contrôler systématiquement les cultures. Les citoyens sont priés de signaler tout cas suspect.

Les premières manifestations de la maladie doivent être systématiquement combattues pour éviter une plus grande dispersion. Le Valais est actuellement considéré comme une région de quarantaine. Les végétaux contaminés sont coupés et brûlés.

Plantes ornementales sensibles

On reconnaît les symptômes du feu bactérien par un dessèchement des pousses, dont l'axe se replie en forme de crosse. Ils peuvent toutefois être confondus avec les manifestations d'autres maladies moins graves.

Des plantes ornementales, comme certains cotonéasters, le «pyracantha» et l'aubépine sont particulièrement sensibles à la maladie. Sur les arbres fruitiers, ce sont surtout les fruits à pépins, comme le cognassier, le poirier et le pommier qui sont attaqués. (ats/nxp)