La Ville de Vevey et la Confrérie des vignerons ont trouvé un accord sur les factures encore ouvertes de la Fête des vignerons 2019. L'arrangement prévoit que la ville renonce à un peu plus de 100'000 francs de facture. Il prévoit aussi un remboursement via une baisse de loyer du bâtiment du Musée historique. Le conseil communal devra donner son aval.

Un «deal» a été trouvé entre la Ville et les organisateurs de la Fête le 15 mai dernier sur le montant total de ces factures qui s'élève encore à 588'000 francs, a indiqué mardi à Keystone-ATS, Etienne Rivier, municipal veveysan responsable du dossier, confirmant une information de 24 heures.

Fin septembre dernier, le montant dû à la Ville s'élevait à plus de 700'000 francs. «Des factures ont été payées entre-temps», affirme M. Rivier. Avec l'accord trouvé, la Ville de Vevey s'engage désormais à renoncer à une créance de 102'800 francs, «un geste de solidarité», selon lui.

Toujours selon cet arrangement, le solde de la facture, soit quelque 485'000 francs, ne se fera pas par un remboursement direct mais par une réduction de loyer du château de Vevey qui abrite le Musée historique de Vevey et le musée de la Fête des vignerons. La Ville louera en effet pendant 14 ans à moitié prix ce bâtiment qui appartient à la Fondation de la Confrérie des vignerons, soit 34'700 francs par an au lieu de 69'400, explique le municipal.

Déficit total de 15 millions

Cet accord sera présenté devant le Conseil communal le 18 juin prochain, où une commission ad hoc devrait être créée. Les conseillers communaux en débattront ensuite en septembre.

La Municipalité a par ailleurs confirmé qu'elle ne comptabiliserait pas les heures du personnel communal effectuées dans le cadre du travail normal de l'administration mais en lien avec la préparation de la Fête, soit près de 19'000 heures de travail, selon M. Rivier.

Les comptes de la Fête des vignerons qui s'est tenue du 18 juillet au 11 août 2019 ont accusé un déficit d'au moins 15 millions de francs. Dix millions sont couverts par les réserves de la confrérie et un plan de mesures pour trouver cinq millions avait été décidé. (ats/Le Matin)