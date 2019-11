Genève reste le canton dans lequel les citoyens paient le plus d'impôts et Zoug celui où ils paient le moins, selon l'indice des charges fiscales publié jeudi par l'Administration fédérale des finances. En moyenne, les impôts représentent 24,9% du potentiel des ressources des cantons et des communes.

Les différences entre les cantons n'ont que peu évolué. Les cantons de Suisse centrale, Nidwald, Schwyz et Zoug, se situent toujours sous la moyenne helvétique. Zoug affiche le taux le plus bas avec 11,2%. Avec 33,7%, Genève enregistre le taux le plus élevé, suivi de Neuchâtel, de Vaud et du Jura.

L'indice de l?exploitation du potentiel fiscal montre dans quelle proportion les contribuables sont soumis aux impôts des communes et des cantons. (ats/nxp)