Le Service sismologique suisse indique qu'un séisme de magnitude 3,8 s'est produit ce mardi matin à 8 h 25. Son épicentre était situé à 4,5 km de profondeur à la hauteur de Chamonix, en France voisine.

Il a pourtant été ressenti bien au-delà puisqu'une lectrice de Bex (VD) nous a contacté immédiatement après. «J'étais en train de faire la vaisselle lorsque il y a eu un grand bruit et que cela a bougé fortement. Toute ma maison dont l'ossature est en bois a craqué. Cela a duré quelques secondes, difficile à dire combien. J'étais paralysée, mais je pense que si cela avait continué, je me serais précipitée dehors. Apparemment, il n'y a pas de dégâts mais vu les craquements dans la maison, il faudra vérifier.»

D'autres lecteurs nous disent l'avoir ressenti également à Vevey et Chexbres (VD), au 3e étage d'un immeuble dans ce dernier cas. À Martigny (VS), une lectrice écrit sur notre page Facebook: «Je dormais et le sol a tremblé. J'ai appelé ma mère en panique». Une autre habitant de Martigny nous raconte qu'il était dans sa cuisine lorsque la secousse a eu lieu. «Cela a tellement tremblé que cela m'a déséquilibré, j'ai même fait un pas de travers et ma vue s'est brouillée, comme sous l'effet d'un coup». Le séisme n'a toutefois visiblement fait aucun dégât.

«Comme une grosse explosion»

Sur la page Facebook de la mairie de Chamonix, les commentaires des habitants de la région affluent. Ils confirment que la secousse de ce matin était forte: «Comme une grosse explosion et les vitres ont tremblé», écrit l'un d'eux. Et si un autre l'a bien ressentie également, il fait remarquer que «contrairement à d'autres fois je n'ai pas en entendu de grondement dans la montagne et mon chien n'a pas aboyé».

Cette carte montre le ressenti du séisme suivant les endroits. Service sismologique suisse

Il s'agit du deuxième plus fort séisme ressenti cette année en Suisse, derrière celui de magnitude 4,2 qui s'est produit le 4 avril à Cerignale (I).

