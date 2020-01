«Surréaliste», «Magique», «Absolument exceptionnel», «Elle a tout compris !! Trop bon!», «On peut échanger?» Le discours du jour de l'An de la présidente de la Confédération fait le buzz en France, où un internaute l'a fait tweeter et retweeter des centaines de fois... «Merci pour ce moment hors du temps. Ils ont de la chance nos amis Suisses», déclare une nouvelle fan de la Bernoise en visite chez sa boulangère.

Le tweet d'un certain @SamSiestas a suscité la curiosité des Français sur le contenu du discours présidentiel tenu depuis une boulangerie de quartier.

La «clef du bien-être»

Frappé au coin du bon sens helvétique, le discours de Simonetta Sommaruga s'inscrit dans une certaine tradition, dans la ligne d'Adolf Ogi en 2000, avec son sapin à Kandersteg, ou celui de Johann Schneider-Ammann, lors de la Journée des malades en 2016. Un internaute regrette toutefois: «Ils ont essayé d'améliorer leur communication depuis «le rire c'est bon pour la santé» mais c'est pas encore ça». Pour un autre, ça l'est: «J'aime ce côté déconnecté de la Suisse. Il faut trouver le temps de ne pas constamment vivre avec des infos anxiogènes. Un peu de nonchalance, de douceur et de fausse naïveté, c'est la clé du bien-être».

En France dans une boucherie?

Le discours de Simonetta Sommaruga permet également aux Français de mesurer la distance entre leur culture politique et celle de la Suisse: «En France, relève un commentateur, il y aurait trois jours de débat sur LCI et CNews pour se demander pourquoi une boulangerie et pas une boucherie-charcuterie? Encore un coup des islamistes?» Un autre en appelle au président français: «Macron aurait pu s'inspirer du contexte, mais dans une boucherie, comme sa politique anti-peuple». Un dernier fait sobrement remarquer: «Dans ma boulangerie, il y a une cagnotte pour les grévistes…»

C'est quoi ce délire?

Enfin, Simonetta Sommaruga ne peut faire l'unanimité: «Je trouve que c'est complètement déconnecté de ce que vivent les gens, regrette untel. Le bien être et le bonheur dépendrait d'avoir une bonne boulangerie où acheter son pain... C'est quoi ce délire? On est pas dans le monde des bisounours. Surréaliste ce message. Je n'adhère pas». En France, c'est quasiment impossible de plaire à tout le monde, même avec le meilleur pain du monde et des amarettis faits maison qui parfument jusque dans les rues de Berne.

Eric Felley