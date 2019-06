La Ville de Fribourg veut améliorer la sécurité des adeptes de la mobilité douce. C'est pourquoi elle est en train de remanier son réseau routier, avec comme objectif général de garantir la fluidité du trafic motorisé.

Un grand nombre de mesures ont été lancées cette année, a fait savoir mardi à Fribourg le conseiller communal Pierre-Olivier Nobs, en charge du dossier à l'exécutif du chef-lieu cantonal. Parmi celles-ci figure la transformation d'un axe essentiel, à proximité de la gare.

En matière de circulation cycliste, la ville de Fribourg affiche un potentiel d'amélioration important, ont précisé les autorités, qui souhaitent prendre régulièrement des mesures pour améliorer la situation. Toutes visent à rendre plus agréables et sûrs les trajets des adeptes toujours plus nombreux de la petite reine.

Circuler à vélo

Cette année, plus d'une vingtaine de mesures en faveur du vélo ont été concrétisées ou sont programmées, sur l'ensemble du territoire communal. Parmi les plus marquantes, il y a la transformation de l'axe avenue du Midi - rue Louis-d'Affry - avenue de l'Europe, avec prolongation sur l'avenue de Tivoli.

Le tronçon est actuellement revu, afin d'assurer une continuité cyclable vers la gare, notamment. Des «chaussées à voie centrale banalisée» (sans bande médiane), recommandées par le Bureau de prévention des accidents (BPA), y seront aménagées. Des bandes cyclables bidirectionnelles vont aussi y voir le jour.

Ce type de modification du marquage de la chaussée permet d'augmenter fortement la sécurité des cyclistes et l'envie de se déplacer à vélo en ville. Il assure au passage la fluidité du trafic motorisé en général. (ats/nxp)