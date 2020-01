La semaine a débuté avec un temps doux et ensoleillé. Mais la situation va vite changer. Un fort courant d'ouest en altitude va entraîner une série de perturbations sur la Suisse durant la semaine. Un front froid va déferler sur le pays. Cette perturbation sera accompagnée de vents tempétueux, qui ne devraient pas faiblir avant mercredi.

Des rafales pouvant atteindre les 90km/h sont attendues en plaine. Elles devraient être tempétueuses en montagne et pourraient atteindre 150km/h, selon MeteoNews.

Am #Dienstag wird es stürmisch, auf den Bergen gibt es #Orkanböen, bis am Mittwochabend fallen in den #Alpen grössere Mengen #Neuschnee.

Dies und weitere Details gibt es in unserer Medienmitteilung: https://t.co/bD4j0pFxnU (cs) pic.twitter.com/Q0DTbItBha