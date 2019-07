«Garbe», vache Simmental de la ferme des Chevalley à Puidoux (VD), a pris vendredi ses quartiers dans La Ferme de la Fête des Vignerons à Vevey. Elle y séjournera durant la manifestation aux côtés de ses congénères et d'autres animaux.

Au petit matin, «Garbe», sept ans, a regardé ses copines quitter l'étable à Puidoux et prendre le chemin des champs. Pour une fois, elle ne les a pas accompagnées. Et pour cause: elle fait partie des 40 vaches sélectionnées en mai pour participer aux cortèges ou spectacles de la Fête des Vignerons qui débute ce mercredi.

Durant un mois, c'est donc dans La Ferme aménagée dans le Jardin Doret à Vevey qu'elle séjournera. A ses côtés, des Montbéliardes, des Holstein, des Swiss Fleckvieh ou encore des Red Holstein. Matin et soir, elles seront traites. Et un fromage sera préparé quotidiennement sur place par des Armaillis de la Veveyse. Le site hébergera également une dizaine de chevaux, une mule, des chevrettes, des brebis et des lapins que le public pourra observer.

Au jet d'eau

Il est moins de 8 heures ce vendredi. Fabrice Chollet, apprenti sur l'exploitation familiale des Chevalley, bichonne «Garbe». Il la savonne, la frotte, la nettoie à à grand renfort de jet d'eau. La sélection de cette «bête jolie et harmonieuse» pour la Fête des Vignerons est pour lui «une fierté», raconte-t-il à Keystone-ATS.

«C'est la première fois que notre famille à une vache à la Fête. C'est Fabrice qui a proposé cette idée et il a rempli cette mission avec le coeur. C'est chouette, car c'est une façon de participer de manière active à la manifestation», sourit Jean-Baptiste Chevalley qui a repris le domaine où il oeuvre avec sa famille.

Non sans difficulté, l'apprenti fait ensuite monter l'animal dans la bétaillère pour sa première sortie. Direction Forel où une seconde vache, elle aussi sélectionnée pour la Fête, la rejoint. C'est «Fillette».

Visite dans les arènes

Sur place, elles trouvent une quinzaine de leurs congénères avec lesquelles elles animeront les festivités. Et là rebelote: on les passe au jet d'eau pour les nettoyer, on les nourrit. C'est désormais le personnel de La Ferme qui s'occupera d'elles pour les prochaines semaines. En soirée, les bêtes auront droit à leur premier tour dans les arènes histoire de se familiariser avec les lieux.

Pour la petite histoire, «Garbe» (gerbe en allemand) est un cadeau de sa marraine au fils de Jean-Bernard Chevalley lorsqu'il avait un an. «Léonard a aujourd'hui huit ans et il est tout fier. On sera même tous au couronnement pour la voir», se réjouit l'exploitant agricole. (ats/nxp)