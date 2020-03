A fin mars et au début avril, c'est l'agitation dans les jardins potagers. La terre se réchauffe et l'heure est venue de planter aubergines, courgettes, carottes, melons, persil ou potirons. Mais cette année, pour beaucoup de jardiniers amateurs, il faudra patienter avec sa bêche et son plantoir. On aurait pu penser que la culture potagère faisait partie des activités indispensables de la vie – et antianxiogènes surout – mais la Confédération estime que non. Tous les garden centers sont fermés jusqu'au 19 avril.

Livraison à domicile

En cette période, la Jardinerie Constantin, près de Martigny, est habituellement prise d'assaut par des centaines de personnes au quotidien. Aujourd'hui, seule la vente des fruits et légumes est ouverte, mais pas d'accès aux semences et aux plantons. Cependant, les mordus peuvent passer commande: «Tout ce qui est à planter, nous précise-t-on, peut être commandé par courrier et livré à domicile».

Hornbach fermé

Chez Hornbach, tout est fermé également: «Comme nous n'avons ni alimentation, ni produits de pharmacie, nous n'avons plus rien pour nos clients, constate avec ironie une collaboratrice. Mais sur notre site, il y a la totalité de l'assortiment qui peut être livré avec un petit forfait de plus.» Par contre, toute la variété des plantons n'y figurent pas forcément.

Landi à moitié ouvert

Les Coop Brico+Loisirs sont également fermés. Ici aussi, il est possible de faire des commandes en ligne, pour un rateau peut-être, mais pas pour les végétaux. Enfin dans les magasins Landi, seule une partie du magasin est ouverte, celle qui vend «de la nourriture, des boissons, des aliments pour animaux, du bois de chauffage et du matériel de ménage», nous explique-t-on. Mais pas question non plus d'y faire ses achats pour le jardin.

Pas si tragique

Pour les amateurs, il faudra donc se débrouiller avec les moyens du bord et ne pas céder à cette «dépression au-dessus du jardin», titre d'une chanson de Serge Gainsbourg, qui n'avait pas du tout la main verte. Il faudra faire germer son stock de graines ou attendre le 20 avril, si les mesures du Conseil fédéral sont levées. Planter un mois plus tard n'est finalement pas si tragique. Les plantes se rattraperont avec les chaleurs de l'été et la douceur de l'automne.

E. F.