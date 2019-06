Le système de vote électronique genevois ne sera plus proposé lors de scrutins. Prévu pour février 2020, l'arrêt de l'exploitation de CHVote est immédiat. Ce canal de vote ne sera donc pas disponible pour les élections fédérales.

Le Conseil d'Etat genevois a appris, début mai, que la Chancellerie fédérale voulait procéder à un audit des systèmes de vote électronique, a-t-il expliqué mercredi. Initialement prévue pour fin juin, l'autorisation ou le refus du Conseil fédéral sur l'utilisation de ce canal de vote aux élections de l'automne ne tombera qu'à la mi-août.

En cas de refus, le délai sera trop court pour revoir le système d'information gérant les élections, relève le gouvernement genevois. En outre, il ne serait plus possible de modifier la notice explicative et le matériel de vote. Le Conseil d'Etat a donc décidé de cesser, dès mercredi, l'exploitation de son système de vote électronique.

Le Conseil d'Etat genevois précise que cette décision a été prise «en concertation» avec les cantons d'Argovie, Berne et Lucerne qui utilisent l'e-voting genevois. L'arrêt de l'exploitation de CHVote est justifié par l'effort financier important que Genève aurait dû consentir pour terminer les travaux en cours, afin de répondre aux exigences de la Confédération en matière de sécurité. (ats/nxp)