Le président du PDC, Gerhard Pfister, veut changer le système électoral au Conseil fédéral. La Suisse doit continuer à développer la concordance, précise-t-il dans un entretien avec «Schweiz am Wochenende».

Dans les faits, Gerhard Pfister propose une vieille idée en limitant à deux mandats une présence au Conseil fédéral. «Si huit ans suffisent pour un président américain, pourquoi pas pour un Conseil fédéral», s'interroge-t-il ouvertement.

Gerhard Pfister estime que cette mesure permettrait de renouveller trois ou quatre sièges au sein du Conseil fédéral au début de chaque nouvelle législature. Cela donnerait également à l'Assemblée fédérale davantage d'occasions d'ajuster la composition du gouvernement. Il y aurait aussi plus de flexibilité pour que les partis puissent discuter et répondre à la volonté des électeurs plus rapidement qu'aujourd'hui, explique-t-il.

Selon Gerhard Pfister, cette formule éviterait toute instabilité liée aux élections. Les évictions de 2003 - lorsque l'UDC Christoph Blocher a éjecté la PDC Ruth Metzler - et 2007 - lorsqu'Eveline Widmer-Schlumpf a évincé ce dernier - ont rendu la coopération politique plus difficile, analyse-t-il.

Une motion allant dans ce sens avait déjà été déposée en 2009 au Conseil national par Filippo Leutenegger (PLR/ZH), mais elle n'a jamais été soumise aux voix. Alors que le Conseil fédéral s'y opposait, l'intervention a été classée car la Chambre du peuple n'a pas achevé son examen dans le délai légal de deux ans.

Rendez-vous mercredi

Le 11 décembre, le Parlement devra élire les membres du Conseil fédéral pour la prochaine législature. Tous les conseillers fédéraux se représentent.

L'élection suit une procédure bien précise, se déroulant notamment selon l'ordre d'ancienneté: Ueli Maurer (UDC), Simonetta Sommaruga (PS), Alain Berset (PS), Guy Parmelin (UDC), Ignazio Cassis (PLR), Viola Amherd (PDC) et Karin Keller-Sutter (PLR). Forts de leur succès aux élections d'octobre, les Verts vont revendiquer le siège d'un PLR avec leur présidente Regula Rytz.