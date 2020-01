Les alertes avaient commencé à se succéder peu avant 11 heures. L'un après l'autre, des cantons ont signalé des pannes de téléphone, affectant même les numéros d'urgence (police, pompiers, ambulances).

Mais tout serait rentré dans l'ordre, selon Swisscom: «Selon l'état actuel des informations que nous avons, les clients peuvent actuellement utiliser à nouveau tous les services sans restriction, les systèmes sont sous étroite surveillance. Le dysfonctionnement a été résolu en redémarrant un composant du réseau Swisscom. Le suivi technique des services montre que le volume des appels s'est à nouveau stabilisé depuis 11h16.»

Certains cantons avaient déjà mis d'autres numéros à appeler en cas d'urgence, à consulter sur le site Alertswiss.

En Suisse romande, la panne a touché les cantons du Valais, de Fribourg, du Jura et de Berne et de Vaud. On peut toujours s'informer de l'état du réseau chez soi en consultant la page du site de Swisscom.

Selon le «Blick», l'Allemagne connaîtrait également des problèmes: «Il y a eu d'énormes problèmes avec Vodafone et Telekom en Allemagne depuis 5 heures du matin. Selon «Bild», Internet en particulier ne fonctionne pas.»

Michel Pralong