L'Organe cantonal de conduite (OCC) est mis en place à Fribourg pour gérer les effets de l'importante fuite d'hydrocarbures survenue mercredi sur le site des Transports publics fribourgeois (TPF) à Givisiez. La pollution est considérée comme événement majeur.

Le dispositif permet une coordination optimale des services de l'Etat et des communes riveraines, avec un appui intercantonal, a indiqué lundi soir l'Etat de Fribourg. Des moyens importants ont été engagés pour contenir les hydrocarbures et dépolluer les zones touchées.

Cependant, les services de l'Etat précisent qu'il n'y a pas de danger pour la population. Les impacts sur la faune et la flore sont en l'état limités, mais l'évaluation des conséquences à long terme est en cours, précise le communiqué. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale.

Aide de quatre cantons

Il y a près d'une semaine, plus de 45'000 litres de diesel se sont écoulés dans les canalisations du site qui sert de centre d'entretien aux TPF. Une quantité indéterminée du produit s'est déversée essentiellement dans le bassin de rétention de Givisiez, les ruisseaux du Tiguelet et de La Sonnaz.

Jusqu'ici, 25'000 litres de diesel ont été récupérés. Des barrages flottants et des pompes sont installés. Le lac de Schiffenen et les eaux potables ne sont pas touchés. Fribourg a fait appel à d'autres cantons (Berne, Thurgovie, Argovie et Zurich) pour traiter l'eau et trouver un appui logistique. (ats/nxp)