Une étonnante étude parue dans la revue «Antiquity» relie un glacier suisse, des taux de plombs et les conséquences d’un célèbre assassinat médiéval ou la mort de rois, relate la presse britannique. Explications.

En 2013, une immense carotte de glace de 72 mètres de long a été extraite d’un glacier suisse, près de la pointe Gnifetti, dans le mont Rose, au Tessin. Ce prélèvement est très stable et compact. Et il se compose, détaille «The Independent», de «couches invisibles contenant des éléments chimiques qui forment une empreinte chimique annuelle», un peu comme les anneaux des troncs d’arbres.

«Une image inégalée de plus de 2000 ans d'histoire»

Les chercheurs ont déclaré que cette carotte de glace contenait «une image inégalée d'année en année de plus de 2000 ans d'histoire climatique, environnementale, économique et politique.» Pour leur étude, ils se sont intéressés aux résidus de plomb, venant de la pollution atmosphérique. Et grâce à une technologie laser, ils ont inspecté et analysé une section de glace vieille de quelque 800 ans.

Cette étude avance au final que la pollution de l’air par le plomb dans les années 1100-1200, provenant des mines britanniques et transportées par les vents, était aussi grave que pendant la révolution industrielle.

Décès d'Henri II et de Richard Cœur de Lion

Mais ils ont aussi pu, disent-ils, lire les soubresauts de leur histoire dans la section de glace suisse. Ainsi, en 1189 ou en 1199, ils ont repéré des baisses importantes des taux de plomb dans l’air. C’est selon les auteurs de l’étude lié à la mort de monarques anglais. Henri II est décédé en 1189. Son successeur Richard Cœur de Lion dix ans plus tard.

Les chercheurs expliquent que durant les périodes entre deux règnes, les gouvernement médiévaux cessaient largement leurs activités. Donc baisse également de beaucoup de productions, dont celle du plomb.

Hausse en 1171

«La carotte de glace montre précisément quand un roi mourait, avec la production de plomb qui chutait, puis remontait avec le monarque suivant», explique dans le «Daily Mail» l’un des auteurs de l'étude, le professeur Christopher Loveluck, de l'Université de Nottingham.

Les chercheurs ont aussi déniché une forte hausse du taux de plomb dans la carotte tessinoise à partir du début de l’année 1171. Ils ont aussi une explication, plus compliquée et surprenante.

Thomas Becket, ce «prêtre turbulent»

Après avoir été proche de Thomas Becket, le roi Henri II était devenu peu à peu de plus en plus en conflit et irrité par cet homme d’église, devenu archevêque de Canterbury, qui refusait de céder sur des privilèges du clergé. Jusqu’à ce qu’un jour de fin 1170, le roi aurait lâché cette formule restée dans l’histoire: «N'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent?»

Quatre chevaliers l’avaient entendu comme un ordre et avaient assassiné Thomas Becket, dans la cathédrale de Canterbury, le 29 décembre 1170. Une mort qui avait eu un immense retentissement en Europe. Et qui n’a évidemment pas plu au pape, au clergé, aux fidèles.

Et le coronavirus?

Pour tenter de redorer son image, «le roi Henry II a promis de construire beaucoup de grandes institutions monastiques très, très rapidement», a raconté le même professeur Loveluck sur la BBC. «Et bien sûr, des quantités massives de plomb ont été utilisées pour la toiture de ces grands monastères. Et tandis que le roi tentait de réparer ses méfaits contre l’Église, la production de plomb s’est accrue rapidement.»

Voilà comment un assassinat se serait inscrit dans les glaces alpines.

«The Independent» conclut en revenant à l’actualité et se demande si les futurs scientifiques pourront «voir» la pandémie actuelle dans les couches de glace déposées sur ce même glacier ou dans la glace polaire. Si cette glace survit aux siècles à venir, est-il précisé.

Renaud Michiels