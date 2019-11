Le géant minier suisse Glencore a annoncé mercredi la fermeture d'une fonderie dans l'est du Canada, invoquant des opérations déficitaires, une décision qui va entraîner environ 420 suppressions d'emplois.

Cette annonce intervient six mois après le déclenchement d'une grève par les employés de cette fonderie, située dans le nord de la province du Nouveau-Brunswick.

Glencore plant to close and cost New Brunswick 420 jobs. That's terrible news but I can't resist noting the irony of the number of jobs given NB's enthusiasm for legal cannabis as a way to stimulate their economy ???? pic.twitter.com/7uWxTFo23x