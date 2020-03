Le passage de la tempête Eleanor avait laissé des traces à Drône (VS), sur la commune de Savièse, en ce jour de janvier 2018. Suite aux intempéries, c'était tout un pan de terrain qui s'était effondré entre deux habitations, heureusement sans faire de victimes. Les images du glissement avaient alors fait le tour du pays.

Depuis, plus de deux ans se sont écoulés. Mais selon «Le Nouvelliste», la situation n'a pas évolué pour autant, puisque le terrain n'a toujours pas été remis en état et les habitations touchées sont toujours inhabitables.

Les occupants des cinq appartements de l'immeuble du bas ainsi que ceux de la villa au-dessus ont dû trouver un autre foyer (Photo: Keystone).

La principale raison du gel de ce dossier: la question de la responsabilité qui n'a toujours pas été tranchée et sur laquelle les assureurs attendent avant de financer le chantier, estimé à plus de 900 000 francs d'après le quotidien valaisan. L'architecte qui a conçu la villa et l'immeuble ainsi que le promoteur de ce dernier bien font notamment partie des prévenus.

La cause exacte du glissement de terrain n'a elle aussi toujours pas été définie. Outre les intempéries, la présence d'un puits non loin de la villa aurait ainsi joué «un rôle déterminant» dans le développement d'instabilités ainsi que dans «la survenance du sinistre».

Le coût de réhabilitation de la villa et de l'immeuble est estimé à plus de 900 000 francs (Photo: Keystone).

Si l'affaire n'est donc pas près d'être bouclée, les habitants évacués, pour qui les charges s'accumulent, commencent à s'impatienter. «En plus d’un loyer supplémentaire, ils doivent toujours payer l’hypothèque et des impôts sur leur bien», déplore notamment l'un d'eux auprès du «Nouvelliste».

