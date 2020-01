Le tirage mardi de l'Euro Millions n'a pas fait de nouveau millionnaire. Avec les cinq bons numéros mais seulement une étoile, les trois bulletins aux gains les plus élevés rapportent chacun un peu plus d'un quart de million de francs

Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 10, 11, 24, 36 et 46, ainsi que les «étoiles» 3 et 5. Les cinq numéros du tirage Swiss Win, qui rapportent un peu plus de 100'000 francs au détenteur du seul bulletin qui les a tous cochés sont quant à eux les 3, 18, 19, 36, 39.

Lors du prochain tirage mardi, 30 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie romande. (ats/nxp)