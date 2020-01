La militante du climat Greta Thunberg a estimé vendredi, dernier jour du Forum économique mondial de Davos, que ses revendications avaient été «complètement ignorées» par l'élite politique et économique rassemblée en Suisse.

«Nous avions quelques revendications (en arrivant). Évidemment, elles ont été complètement ignorées. Mais nous nous y attendions», a dit à la presse la jeune Suédoise, qui appelait notamment à un arrêt immédiat du financement des énergies fossiles.

Jeudi, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, avait affirmé que la Suédoise de 17 ans devait d'abord faire «des études d'économie» avant de dialoguer avec le gouvernement américain. Sur les réseaux sociaux, Greta Thunberg avait répondu qu'«il ne faut pas de diplôme» pour lutter contre le climat.

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG