2500 manifestants à Genève

A Genève, près de 2500 personnes, selon la police cantonale, sont descendues dans la rue. Partis de la rive droite, le cortège composé principalement de jeunes a rallié sans incident la Plaine de Plainpalais en criant les slogans qui accompagnent régulièrement ces manifestations: «Et un, et deux et trois degrés: c'est un crime contre l'humanité».



Les manifestants ont fustigé les banques lors de leur passage devant les grands établissements financiers. Ils ont également crié leur colère pour que les gouvernements agissent immédiatement. L'ambiance était toutefois bon enfant avec beaucoup de musique et des pancartes ironiques.





A Bienne et Neuchâtel aussi



Des événements de plus petite ampleur se sont déroulés ailleurs en Suisse. A Bienne, par exemple, entre 250 et 300 personnes, essentiellement des jeunes en âge de scolarité, ont défilé bruyamment à travers la ville. «C'est le moment de changer le Parlement», a lancé l'un des orateurs en évoquant les élections fédérales du 20 octobre.



A Neuchâtel, les acteurs de la grève du climat ont organisé une journée d'action. Des cours et des conférences ont notamment été donnés à l'Université sur les bouleversements environnementaux. Une cinquantaine de participants en ont profité pour organiser une marche de protestation en ville.