Il n’a pas vu une signalisation. Il s’est perdu. Puis s’est fié à son GPS. Dans les Grisons, mercredi après-midi, ces trois erreurs ont mené un chauffeur poids lourds à se retrouver dans une fâcheuse posture.

Au volant d’un engin de 2,55 mètres de large pour 18,75 de long, communique la police cantonale grisonne, ce chauffeur ukrainien de 61 ans devait se rendre à Lohn pour une livraison. Ne voyant pas qu’elle était interdite aux remorques, il a emprunté une route en direction de Wergenstein.

«Une opération coûteuse»

Perdu, il s’en est remis à son GPS, qui lui a indiqué un chemin via Casti. Et l’homme s’est retrouvé sur une route plus étroite et sinueuse encore, en partie en terre… Vers 16 heures, tentant de passer un virage en lacet avec son beaucoup trop long camion, il s’est définitivement retrouvé coincé.

Pour le sortir de là, précise la police grisonne, il a fallu mener «une opération coûteuse avec deux véhicules de sauvetage». Elle a duré cinq heures et demie!

