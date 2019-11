Le mouvement Grève du climat exige des mesures «drastiques» pour réduire les gaz à effet de serre en Suisse. Face à l'incapacité du monde politique «à protéger la population de l'effondrement écologique», il élabore son propre plan d'action climatique.

Le mouvement climatique suisse se sent toujours abandonné par la «politique institutionnelle» et a donc commencé à élaborer son propre plan d'action. Le but est de montrer ce à quoi une société neutre en émissions carbones peut ressembler et quelles mesures doivent être prises pour y parvenir.

Peu de temps pour inverser la tendance

«Les politiques pensent que la crise climatique est technique, or elle est politique», a souligné le scientifique Beat Brunner vendredi devant la presse à Berne. Il a rappelé qu'il reste peu de temps pour inverser la tendance.

«La loi sur le CO2, adoptée durant la session d'automne par le Conseil des États, est insuffisante», ont relevé pour leur part Mathilde Marendaz et Annik Färber. Elle ne permet pas d'atteindre l'objectif «très bas» du Conseil fédéral d'une neutralité carbone d'ici à 2050.

Or pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, «la Suisse doit atteindre un bilan net d'émissions sur le territoire d'ici 2030», a insisté Steven Tamburini.

Experts scientifiques sollicités

Des experts scientifiques ont été sollicités pour trouver des solutions concrètes et applicables. Le projet www.climateactionplan.ch , qui se veut participatif, est ouvert à toute la population suisse. Il est organisé sous forme de groupes de travail. Le plan d'action climatique sera présenté en avril 2020.

À la fin de septembre, près de 100'000 personnes avaient manifesté à Berne pour un «Cl!mat de changement».

La prochaine grève pour le climat est prévue le 29 novembre. (ats/nxp)