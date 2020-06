«La culture peut être vue comme une citadelle imprenable. De fait, certains publics en sont écartés», a déclaré jeudi Alain Ribaux, conseiller d'Etat neuchâtelois. Les difficultés demeurent encore nombreuses pour les personnes en situation de handicap lors d'évènements culturels, concerts, spectacles, visites d'expositions.

«Cette démarche de soutien est donc pionnière. Elle permettra aux institutions et acteurs culturels retenus de financer des projets inclusifs et rassembleurs», a ajouté le chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture. Les 25'000 francs permettront de soutenir trois à cinq projets.

Projet exemplaire

Cet appel à projets, qui exige une collaboration entre culture et intégration, «est exemplaire» en Suisse, a expliqué Nicole Grieve, responsable dans le domaine de la culture inclusive chez Pro Infirmis. «Actuellement, les personnes en situation de handicap utilisent peu l'offre culturelle, car elles en sont exclues. Soit à cause de l'accès aux bâtiments, aux oeuvres ou aux contenus».

«Nous espérons que cet appel à projets servira d'exemple à d'autres», a précisé Nicole Grieve. Si certains cantons ont des démarches d'inclusion en cours et si la Ville de Genève est particulièrement volontariste, inspirée par l'exemple français, aucune collectivité n'a lancé d'appel à projets».

Label Pro Infirmis

La conférence de presse s'est tenue au Laténium. Le Musée cantonal d'archéologie est la première institution romande à avoir bénéficié en 2018 du label culture inclusive décerné par le service culture inclusive de Pro Infirmis. Depuis, 20 institutions ou organisations ont obtenu ce label en Suisse romande et 78 au total en Suisse.

Le Laténium a notamment développé des visites sensorielles et descriptives et un guide facile à lire et à comprendre, qui - hors personnes en situation de handicap - est très apprécié des familles. «Au niveau sensoriel, permettre de toucher un objet par exemple est aussi intéressant et offre un plus pour les personnes valides», a expliqué Nicole Grieve. (ats/Le Matin)